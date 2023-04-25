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Дома с бассейном в Алгарве, Португалия

Loule
140
Quarteira
86
Лагос
36
Sao Goncalo de Lagos
33
Portimao
30
Лагоа и Карвоейру
26
Албуфейра
23
Albufeira e Olhos de Agua
18
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49 объектов найдено
Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
415 м²
€ 1,550,000
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
Вилла 3 спальни в Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
396 м²
€ 1,350,000
Эта красивая  вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себ…
Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
313 м²
€ 1,695,000
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый …
Вилла 5 спален в Boliqueime, Португалия
Вилла 5 спален
Boliqueime, Португалия
€ 1,900,000
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
Вилла 3 спальни в Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
277 м²
€ 1,400,000
Две двухквартирные виллы с 2 этажами плюс подвал.Первый этаж состоит из прихожей, гардеробно…
Вилла 2 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Первый этаж виллы Amendoeira состоит из прихожей с просторной гостиной, столовой и дизайнерс…
Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
265 м²
€ 1,900,000
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
Вилла 3 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Таунхаус 2 спальни в Albufeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Albufeira, Португалия
148 м²
€ 750,000
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Вилла 4 спальни в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
214 м²
€ 630,000
Эта совершенно новая современная вилла расположена в нескольких минутах ходьбы от историческ…
Таунхаус 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
137 м²
€ 550,000
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
Таунхаус 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
122 м²
€ 550,000
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в сам…
Вилла 3 комнаты в Loule, Португалия
Вилла 3 комнаты
Loule, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 170 м²
€ 915,000
A three bedroom villa for sale in Loulé situated within the zone of Monte Seco, providing am…
Вилла 3 комнаты в Lagos, Португалия
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 26 483 м²
€ 1,485,000
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 3 комнаты в Lagos, Португалия
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 180 м²
€ 1,094,500
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 3 комнаты в Lagos, Португалия
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 23 704 м²
€ 1,210,000
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 2 комнаты в Lagos, Португалия
Вилла 2 комнаты
Lagos, Португалия
2 Количество комнат 3 ванных комнат 21 445 м²
€ 940,500
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 4 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 4 комнаты
Portimao, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 255 м²
€ 625,000
A modern four bedroom villa for sale in Monte Canelas, just fifteen minutes from the popular…
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
217 м²
€ 750,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Вилла 4 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Вилла 4 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
552 м²
€ 1,550,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
350 м²
€ 2,950,000
Дом с 4 спальнями площадью 350 кв.м, совершенно новый, с 3 парковочными местами, внешней тер…
Таунхаус 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
140 м²
€ 635,000
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаус…
Вилла 3 спальни в Sagres, Португалия
Вилла 3 спальни
Sagres, Португалия
129 м²
€ 700,000
Сагреш хорошо известен своими живописными пейзажами, от высеченных морем скал до огромных пл…
Вилла 4 спальни в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
178 м²
€ 550,000
Расположенный в Силвеш, одном из самых средневековых городов Португалии, полных истории и оч…
Вилла 4 спальни в Лагос, Португалия
Вилла 4 спальни
Лагос, Португалия
400 м²
€ 1,531,000
Редкая возможность иметь одноэтажную современную виллу, спроектированную одним из самых изве…
Вилла 3 комнаты в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла 3 комнаты
Mexilhoeira Grande, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 193 м²
€ 460,000
A beautiful three bedroom villa for sale in Mexilhoeira, currently under construction it is …
Вилла 3 комнаты в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла 3 комнаты
Mexilhoeira Grande, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 193 м²
€ 455,000
A beautiful three bedroom villa for sale in Portimão, currently under construction it is sit…
Вилла 7 комнат в Лагос, Португалия
Вилла 7 комнат
Лагос, Португалия
7 Количество комнат 6 ванных комнат 138 м²
€ 850,000
A fantastic opportunity to own this unique villa in a great location in ever-popular Lagos, …
Вилла 5 комнат в Aljezur, Португалия
Вилла 5 комнат
Aljezur, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 26 347 м²
€ 445,000
Traditional five bedroom villa for sale in Aljezur, a very popular location in Portugal with…
Вилла 3 комнаты в Lagos, Португалия
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 1 374 м²
€ 275,000
A traditional Portuguese townhouse for sale in Lagos, situated on the outskirts in Odiaxere …

Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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