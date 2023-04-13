ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Португалии
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Алгарве
Дома
Купить дом с видом на море в Алгарве, Португалия
Quarteira
78
Лагос
28
Sao Goncalo de Lagos
27
Лагоа и Карвоейру
25
Portimao
22
Албуфейра
18
Sao Clemente
17
Albufeira e Olhos de Agua
15
Castro Marim
15
Silves
12
Sao Bras de Alportel
10
Olhao
9
Alcantarilha e Pera
7
Moncarapacho e Fuseta
3
Sao Sebastiao
3
Vila do Bispo e Raposeira
3
Conceicao e Estoi
2
Luz de Tavira e Santo Estevao
2
Porches
1
Фару
1
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
20 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
655 м²
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Подходит для программы Золотая Виза 400 000 Дом с 5 спальнями, Praia da Luz Вилла с 5 …
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
396 м²
€ 1,350,000
Эта красивая вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себ…
Вилла 5 спален
Boliqueime, Португалия
€ 1,900,000
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
137 м²
€ 550,000
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
122 м²
€ 550,000
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на залив и океан. Эти дома в сам…
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
217 м²
€ 750,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Вилла 4 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
552 м²
€ 1,550,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Таунхаус 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 539,950
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 5,500,000
Таунхаус 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
140 м²
€ 635,000
Vale de Milho Village - это инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаус…
Вилла 3 спальни
Sagres, Португалия
129 м²
€ 700,000
Сагреш хорошо известен своими живописными пейзажами, от высеченных морем скал до огромных пл…
Дом
Albufeira, Португалия
4 м²
€ 800,000
Прекрасный дом с видом на окрестности и океан расположен в пригороде Албуфейры, Алгарве. В …
Вилла
Quarteira, Португалия
8 м²
€ 3,000,000
Прекрасная вилла расположена в 5 минутах от Виламоры, Алгарве. Виламора - известный курорт…
Вилла
Quarteira, Португалия
4 м²
€ 1,500,000
Очаровательная вилла расположена в престижном пригороде Виламоры, Алгарве. В доме – гостина…
Вилла
Quarteira, Португалия
4 м²
€ 1,280,000
Современная вилла расположена в пригороде Виламоры, Алгарве. В доме – гостиная оборудованна…
Вилла
Quarteira, Португалия
6 м²
€ 995,000
Эксклюзивная вилла расположена в минуте ходьбы от нового Хилтон отеля и гольф поля Пинял, в…
Вилла
Quarteira, Португалия
3 м²
€ 890,000
Прекрасная вилла с видом на город и океан расположена в пригороде Виламоры, Алгарве. Площад…
Вилла 4 спальни
Albufeira, Португалия
1 436 м²
€ 8,000,000
Великолепное, уникальное, роскошное поместье, построенное по самым высоким стандартам, распо…
Вилла 6 спален
Quarteira, Португалия
380 м²
€ 2,500,000
Шикарная вилла в современном стиле расположена в сосновом лесу в Алгарве, Португалия. На вил…
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
767 м²
€ 1,250,000
Роскошная вилла расположена в Виламуре, Португалия. На вилле площадью 767 кв.м 4 просторных …
Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты