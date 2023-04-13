Купить дом в Алгарве, Португалия

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Quarteira
78
Лагос
28
Sao Goncalo de Lagos
27
Лагоа и Карвоейру
25
Portimao
22
Албуфейра
18
Sao Clemente
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Castro Marim
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
5 ванных комнат
250 м²
€ 1,300,000
Вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе в нескольких минутах ходьбы от центра Карв…
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
5 ванных комнат
489 м²
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Эта вилла отличного строительства и больших размеров расположена в нескольких минутах от Лул…
Вилла 2 спальни
Querenca, Португалия
1 ванных комнат
72 м²
Количество этажей 2
€ 340,000
Вы ищете традиционный и стильный отель, недалеко от Салира в типичной деревне Алгарве? Вам н…
Дом 5 спален
Almancil, Португалия
7 ванных комнат
527 м²
€ 2,500,000
Впечатляющая вилла с пятью спальнями и ванной комнатой, где роскошный стиль сочетается с эле…
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Эта вилла, которая еще строится, расположена в непосредственной близости от пляжа Фалезия и …
Дом 3 спальни
Лагоа, Португалия
2 ванных комнат
220 м²
€ 595,000
Отель был полностью отремонтирован, сохранив свое очарование и оригинальные черты. На первом…
Дом 3 спальни
Фару, Португалия
1 ванных комнат
€ 400,000
This investment is setup as a renovation/rebuild project. The current property is a terraced…
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат
305 м²
Количество этажей 3
€ 700,000
This property is an excellent opportunity for you if you are looking for an investment oppor…
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
655 м²
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Подходит для программы Золотая Виза 400 000 Дом с 5 спальнями, Praia da Luz Вилла с 5 …
Вилла 6 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
267 м²
€ 597,500
Дом, состоящий из двух этажей и мансарды с независимыми входами. Первый этаж состоит из тр…
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат
182 м²
€ 1,200,000
Красивая вилла, расположенная в Карвуэйру, в нескольких минутах ходьбы от центра города. Э…
Вилла 3 спальни
Албуфейра, Португалия
4 ванных комнат
232 м²
€ 3,300,000
Роскошная современная вилла, в настоящее время строящаяся, расположенная в Сесмариасе, Албуф…
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
2 ванных комнат
107 м²
€ 680,000
Роскошная Плоский двумя спальнями, в эксклюзивном 52-квартирном морском курорте, расположенн…
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
3 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 1,795,000
Эта вилла, расположенная недалеко от района Вале-де-Лобо, имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты…
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 5,000
Двухквартирная вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами для долгосрочной аренды, расположен…
Вилла 4 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат
349 м²
€ 1,990,000
Дом 4 номера современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза является од…
Вилла 3 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат
201 м²
€ 1,190,000
Вилла с 3 спальнями современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза явля…
Вилла 3 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат
380 м²
€ 1,590,000
Вилла с 3 спальнями современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза явля…
Вилла 3 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат
380 м²
€ 1,750,000
Вилла с 3 спальнями современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза явля…
Таунхаус 2 спальни
Lagos, Португалия
2 ванных комнат
110 м²
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, расположенный в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порто-Мош, в Ла…
Вилла 4 спальни
Албуфейра, Португалия
5 ванных комнат
€ 3,250,000
Роскошная вилла в Албуфейре. Это фантастическая возможность приобрести роскошную современн…
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 5,500
Вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами, для долгосрочной аренды, расположена в тихом куро…
Вилла 4 спальни
Portimao, Португалия
5 ванных комнат
287 м²
€ 2,500,000
Отличная возможность владеть совершенно новой современной виллой, расположенной в роскошном …
Вилла 6 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
346 м²
Количество этажей 1
€ 680,000
Отдельно стоящий одноэтажный дом в Сан-Брас-де-Альпортель находится на большом участке земли…
Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
1 ванных комнат
63 м²
€ 285,000
Традиционная вилла, недавно реконструированная в центре Ольяна, недалеко от главного проспек…
Вилла 3 спальни
Loule, Португалия
251 м²
€ 695,000
3 + 2-спальная вилла с бассейном, пристройкой и видом на море - Loulé Недвижимость расположе…
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат
148 м²
€ 1,150,000
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Эта просторная одноэтажная вилла с 3…
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат
181 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Вилла расположена в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районом с лег…
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат
181 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Этот таунхаус расположен в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районо…
Таунхаус 3 спальни
Montenegro, Португалия
2 ванных комнат
€ 560,000
Вилла расположена на двух этажах. На первом этаже мы находим прихожую со шкафом, спальню, …
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Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия
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