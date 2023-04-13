Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство Carvoeiro, Португалия 3 Количество комнат 141 м² 1/2 Этаж

€ 350,000

CARVOEIRO, ALGARVE . Апартаменты Т2 в кондоминиуме с бассейном расположены в одной из сам…