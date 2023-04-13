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Купить квартиру в Алгарве, Португалия

Loule
53
Лагос
50
Sao Goncalo de Lagos
47
Quarteira
36
Olhao
34
Portimao
19
Албуфейра
18
Albufeira e Olhos de Agua
16
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18 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 10 Этаж
€ 460,000
Квартира с 2 спальнями находится на 10 этаже, что позволяет иметь прекрасный вид на море, и …
Квартира 2 спальнив Pechao, Португалия
Квартира 2 спальни
Pechao, Португалия
152 м²
€ 680,000
Новая квартира 2 спальни общей площадью 152 кв.м., балконом 24 м2 и 2 парковочными местами в…
Квартира 1 спальняв Olhao, Португалия
Квартира 1 спальня
Olhao, Португалия
85 м²
€ 350,000
 Новая квартира общей площадью 85 кв.м.с балконом, кладовой и 1 парковочным местом…
Квартира 2 спальнив Лагоа, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагоа, Португалия
99 м²
€ 297,250
Новая квартира с 2 спальнями 99 кв.м. и террасой в жилой комплекс One Porches.Через при…
Квартира 2 спальнив Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
82 м²
€ 500,000
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площа…
Квартира 3 спальнив Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 510,000
Квартира с 3 спальнями, 129 кв.м, совершенно новая, с 2 парковками и балконом, площадью 20 к…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
90 м²
€ 525,000
Квартира 2 спальни площадью 90 кв.м, с 1 парковочным местом и балконом 17 кв.м в новом компл…
Квартира 2 спальнив Almancil, Португалия
Квартира 2 спальни
Almancil, Португалия
135 м²
€ 570,000
Просторная квартира в здании Formosa Park Hotel имеет две спальни с ванными комнат…
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Carvoeiro, Португалия
3 Количество комнат 141 м² 1/2 Этаж
€ 350,000
CARVOEIRO, ALGARVE . Апартаменты Т2 в кондоминиуме с бассейном расположены в одной из сам…
Квартира 1 спальняв Sao Bartolomeu, Португалия
Квартира 1 спальня
Sao Bartolomeu, Португалия
84 м²
€ 600,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Квартира 2 спальнив Sao Bartolomeu, Португалия
Квартира 2 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
99 м²
€ 750,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Квартира 1 спальняв Lagos, Португалия
Квартира 1 спальня
Lagos, Португалия
€ 280,000
Новый проект Lagos Beach & Sports Resort с возможностью для инвестиции в Португалии…
Кондо 2 спальни с Инвестиции, с видом на поле для гольфав Quarteira, Португалия
Кондо 2 спальни с Инвестиции, с видом на поле для гольфа
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 360,000
АПАРТАМЕНТЫ T2 (1 гостиная, 1 сюит и 1 комната) – ВИЛАМОУРА, ПОРТУГАЛИЯ Шикарные ап…
Квартирав Lagos, Португалия
Квартира
Lagos, Португалия
32 м²
€ 229,000
Доходный проект в Алгарве  Lagos Beach Hotel & SPA располагается  в элитн…
Квартира 2 спальнив Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
136 м²
€ 850,000
Выберите одну из трех различных планировок, площадью 108-136 кв. Каждая из этих квартир имее…
Пентхаус 3 спальнив Albufeira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Albufeira, Португалия
188 м²
€ 1,395,000
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостину…
Квартира 3 комнатыв Албуфейра, Португалия
Квартира 3 комнаты
Албуфейра, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 12 935 м²
€ 420,000
Albufeira Prime is a brand new condominium currently under construction in Albufeira. Situat…
Квартира 1 комнатав Консейсан, Португалия
Квартира 1 комната
Консейсан, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 195,000
Formosa Bay is a new condominium offering one, two and three bedroom apartments for sale in …

Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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