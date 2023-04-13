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Realting.com
Португалия
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Апартаменты в Алгарве, Португалия
Loule
53
Лагос
50
Sao Goncalo de Lagos
47
Quarteira
36
Olhao
34
Portimao
19
Албуфейра
18
Albufeira e Olhos de Agua
16
Silves
12
Alcantarilha e Pera
10
Лагоа и Карвоейру
10
Sao Bras de Alportel
9
Фару
8
Conceicao e Cabanas de Tavira
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Tavira
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235 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
157 м²
€ 450,000
Квартира с 3 спальнями, вставлена в частный кондоминиум в спокойной зоне. В отеле есть прих…
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1 ванных комнат
80 м²
€ 370,000
Вы когда-нибудь думали о жизни в частном кондоминиуме, где безопасность и непринужденная атм…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
102 м²
€ 485,000
2-комнатная квартира в частном кондоминиуме в элитном жилом районе Виламоура, недалеко от пр…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
101 м²
€ 465,000
Большая и современная квартира с 2 просторными спальнями, одна ванная, расположенная в благо…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
3 ванных комнат
113 м²
€ 449,000
Квартира T2 в Виламоуре расположена в тихом и престижном районе, недалеко от всех полей для …
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
96 м²
€ 495,000
Великолепная двухуровневая квартира с 2 спальнями и 1 спальней, расположенная в Виламоуре. …
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
2 ванных комнат
95 м²
€ 750,000
Роскошная квартира с 2 спальней на эксклюзивном морском курорте, с 52 квартирами, расположен…
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
1 ванных комнат
87 м²
€ 545,000
Роскошная квартира с 1 спальней на эксклюзивном морском курорте, с 52 квартирами, расположен…
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
2/8 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Фару, Португалия
140 м²
€ 260,000
3-комнатная квартира в центре города Фаро Расположен в центре Фаро, со всеми удобствами в не…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
129 м²
€ 489,000
2-комнатная квартира в управляемом роскошном кондоминиуме, расположенном рядом с полем для г…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
106 м²
€ 580,000
Эта роскошная квартира с 2 спальнями расположена в отеле Hilton Vilamoura As Cascatas Golf R…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
86 м²
€ 425,000
2-комнатная квартира в частном кондоминиуме в элитном жилом районе Виламоура, недалеко от пр…
Квартира 3 спальни
Boliqueime, Португалия
2 ванных комнат
99 м²
€ 479,000
Большая 3-комнатная квартира в центре Виламоуры с видом на море, вставленная в частный кондо…
Квартира 2 спальни
Албуфейра, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
€ 1,100,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза Апартаменты с двумя спальням…
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
9/17 Этаж
€ 425,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
10 Этаж
€ 460,000
Квартира с 2 спальнями находится на 10 этаже, что позволяет иметь прекрасный вид на море, и …
Квартира 4 спальни
Portimao, Португалия
5 ванных комнат
€ 1,500,000
Квартира в частном кондоминиуме, расположенном в привилегированном районе с панорамным видом…
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
201 м²
Количество этажей 2
€ 599,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Фару, Португалия
3 ванных комнат
231 м²
€ 897,000
Новостройка в Фару состоит из квартир с шестью этажами типологий T1, T2, T3 и T3 Duplex с ба…
Квартира 3 спальни
Фару, Португалия
3 ванных комнат
185 м²
€ 581,000
Новостройка в Фару состоит из квартир с шестью этажами типологий T1, T2, T3 и T3 Duplex с ба…
Квартира 2 спальни
Фару, Португалия
2 ванных комнат
95 м²
€ 383,000
Новостройка в Фару состоит из квартир с шестью этажами типологий T1, T2, T3 и T3 Duplex с ба…
Квартира 3 спальни
Фару, Португалия
3 ванных комнат
322 м²
€ 1,157,000
Новостройка в Фару состоит из квартир с шестью этажами типологий T1, T2, T3 и T3 Duplex с ба…
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
3/3 Этаж
€ 190,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Portimao, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
1/3 Этаж
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни
Portimao, Португалия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
8 Этаж
€ 399,000
Великолепная квартира с 4 спальнями, расположенная в Портимао, славящемся красотой, богатств…
Квартира 3 спальни
Loule, Португалия
2 ванных комнат
115 м²
€ 320,000
Квартира с тремя спальнями, одна из них с ванной комнатой, состоящая из прихожей, просторной…
Квартира 2 спальни
Фару, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
169 м²
€ 880,000
Роскошные апартаменты c 2-мя спальнями с 145 кв.м жилой площади. Квартира состоит из прих…
Квартира 5 спален
Estoi, Португалия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
123 м²
1/2 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
201 м²
€ 457,000
Квартира 4 Дуплекс новый, состоящий из двух этажей. На первом этаже у нас есть спальня, ва…
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Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия
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