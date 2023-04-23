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Дома в Alfragide, Португалия

1 объект найдено
Дом в Amadora, Португалия
Дом
Amadora, Португалия
200 м²
€ 543,260
37 отдельных новых вилл с 7 комнатами, общей площадью застройки от 215 м2 до 250 м2, на земе…

Параметры недвижимости в Alfragide, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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