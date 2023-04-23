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Купить квартиру в Alfragide, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Amadora, Португалия
Квартира 1 спальня
Amadora, Португалия
59 м²
€ 345,000
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
Квартира 4 спальни в Amadora, Португалия
Квартира 4 спальни
Amadora, Португалия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² 5 Этаж
€ 640,000
Шикарные апартаменты расположены в центре Лиссабона. Квартира состоит из 4 спален (одна…

Параметры недвижимости в Alfragide, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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