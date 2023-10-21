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Виллы в Алентежу, Португалия

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10 объектов найдено
Вилла 4 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 4 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Вилла T4 + 1 площадью 271 м², на участке земли площадью 3 678 м², расположенный в самом серд…
€882,360
Вилла 4 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 4 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 4
Площадь 189 м²
Вилла T4 + 1 площадью 189 м², на участке земли площадью 5 024 м², расположенный в самом серд…
€909,280
Вилла 4 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 4 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Вилла T4 площадью 271 м², на земельном участке площадью 8 626 м² и с виноградником площадью …
€915,000
Вилла 4 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 4 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 4
Площадь 238 м²
Вилла T4 + 1 площадью 238 м², на участке земли площадью 7 620 м² с виноградником 2 680 м², р…
€960,000
Вилла 4 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 4 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 4
Площадь 268 м²
Вилла T4+1 площадью 238 м², на участке земли площадью 10 424 м² и виноградником площадью 216…
€1,02 млн
Вилла 2 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 2 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 2
Площадь 238 м²
Вилла T2 + 1 площадью 238 м², на участке земли с 5817 м² и виноградником с 2664 м², располож…
€725,000
Вилла 2 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 2 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 2
Площадь 238 м²
Вилла T2 + 1 площадью 238 м², на участке земли площадью 2 996 м², расположенная в сердце рег…
€725,000
Вилла 3 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 3 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 3
Площадь 271 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 271 м², на участке земли с площадью 6 704 м² и виноградником с …
€740,000
Вилла 3 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 3 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 3
Площадь 222 м²
Вилла T3 + 1 площадью 222 м², на земельном участке площадью 3 659 м², расположенная в сердце…
€778,780
Вилла 3 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 3 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 3
Площадь 271 м²
Дом T3 + 1 площадью 271 м², на участке земли с 6136 м² и виноградником с 1 487 м², расположе…
€825,000

Параметры недвижимости в Алентежу, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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