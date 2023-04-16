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Купить вилла с бассейном в Алентежу, Португалия

Montemor-o-Novo
3
Nossa Senhora da Vila Nossa Senhora do Bispo e Silveiras
3
Alcacer do Sal
2
Azeitao
1
Ferreira do Alentejo e Canhestros
1
Grandola e Santa Margarida da Serra
1
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
1
Vendas Novas
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6 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Вилла 3 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
200 м²
€ 400,000
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закр…
Вилла 3 спальнив Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 3 спальни
Montemor-o-Novo, Португалия
347 м²
€ 1,090,000
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но все…
Вилла 1 спальняв Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Вилла 1 спальня
Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
55 м²
€ 410,000
Новый дом с 1 спальней, площадью 55 кв.м., с террасой, в аутентичном и экологичном поселке&n…
Вилла 3 спальнив Comporta, Португалия
Вилла 3 спальни
Comporta, Португалия
200 м²
€ 594,000
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью м…
Вилла 4 спальнив Azeitao, Португалия
Вилла 4 спальни
Azeitao, Португалия
176 м²
€ 620,000
Строящаяся вилла находится в частном кондоминиуме Casas de Azeitão.Завершение работ п…
Вилла 2 спальнив Comporta, Португалия
Вилла 2 спальни
Comporta, Португалия
190 м²
€ 514,000
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблир…

Параметры недвижимости в Алентежу, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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