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Купить вилла с видом на горы в Алентежу, Португалия

Montemor-o-Novo
3
Nossa Senhora da Vila Nossa Senhora do Bispo e Silveiras
3
Alcacer do Sal
2
Azeitao
1
Ferreira do Alentejo e Canhestros
1
Grandola e Santa Margarida da Serra
1
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
1
Vendas Novas
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1 объект найдено
Вилла 1 спальняв Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Вилла 1 спальня
Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
55 м²
€ 410,000
Новый дом с 1 спальней, площадью 55 кв.м., с террасой, в аутентичном и экологичном поселке&n…

Параметры недвижимости в Алентежу, Португалия

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