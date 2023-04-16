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Realting.com
Португалия
Алентежу
Купить недвижимость с бассейном в Алентежу, Португалия
Alcacer do Sal
3
Barreiro
3
Montemor-o-Novo
3
Nossa Senhora da Vila Nossa Senhora do Bispo e Silveiras
3
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
3
Сетубал
2
Эвора
2
Alcacer do Sal e Santa Susana
1
Alcochete
1
Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena
1
Azeitao
1
Ferreira do Alentejo e Canhestros
1
Grandola e Santa Margarida da Serra
1
Palmela
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16 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
200 м²
€ 400,000
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закр…
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
117 м²
€ 285,000
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с парковкой и балконом, в кон…
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
85 м²
€ 280,000
Квартира с 2 спальнями, новая, 85 кв.м., с балконом от 10 кв.м. и 1 парковочным местом, в ко…
Вилла 3 спальни
Montemor-o-Novo, Португалия
347 м²
€ 1,090,000
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но все…
Квартира 1 спальня
Castelo, Португалия
70 м²
€ 650,000
Квартира с 1 спальней в новом туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном н…
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
109 м²
€ 359,000
Современный комплекс высокого качества с уникальным расположением на берегу реки Тежу в райо…
Квартира 3 спальни
Alcacer do Sal, Португалия
139 м²
€ 380,000
Новый эксклюзивный жилой комплекс Alcácer do Sal II расположен в живописном районе ря…
Квартира 1 спальня
Carvalhal, Португалия
45 м²
€ 230,000
Квартира с 1 спальней площадью 45 кв.м., совершенно новая, в Компорте, рядом с лучшими пляжа…
Вилла 1 спальня
Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
55 м²
€ 410,000
Новый дом с 1 спальней, площадью 55 кв.м., с террасой, в аутентичном и экологичном поселке&n…
Квартира 4 спальни
Alcochete, Португалия
154 м²
€ 735,000
TAGUS BAY представляет собой частный кондоминиум на первой линии реки, где привилегированное…
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
200 м²
€ 565,000
Просторная квартира с 3 спальнями и с террасой 19 кв.м, расположенная в Сезимбре, между гора…
Квартира
Эвора, Португалия
€ 280,000
Инвестиции в пятизвездочный отель, расположенный в Эворе, Португалия, соответ…
Вилла 3 спальни
Comporta, Португалия
200 м²
€ 594,000
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью м…
Вилла 4 спальни
Azeitao, Португалия
176 м²
€ 620,000
Строящаяся вилла находится в частном кондоминиуме Casas de Azeitão.Завершение работ п…
Вилла 2 спальни
Comporta, Португалия
190 м²
€ 514,000
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблир…
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
125 м²
€ 495,000
Квартира с 3 спальнями площадью 125 м2 и террасой 107 м2 …
Параметры недвижимости в Алентежу, Португалия
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