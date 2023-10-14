Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Португалия
  4. Алентежу
  5. Студии

Квартиры-студии с видом на горы в Алентежу, Португалия

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Португалия, Португалия
Квартира 3 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Роскошная 3-комнатная квартира на одном из главных и самых известных проспектов Лиссабона. …
€1,68 млн
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Порту, Португалия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Порту, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2
Квартира с 1 спальней, расположена в непосредственной близости от жилого и коммерческого рай…
€336,763
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями площадью 99 кв.м., с 2 парковочными местами и балкон…
€625,000
Квартира 4 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Цена по запросу
Таунхаус 2 спальни в Ajuda, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Ajuda, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
€350,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Квартира с 2 спальнями в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Campolide.Infinity …
€720,000
Квартира 4 спальни в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 4
Площадь 213 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями площадью 213.66 M 2 Bom Sucesso - это новый комплекс, состо…
€1,65 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Большая квартира 4 спальни площадью 256 м2, полностью отремонтированная, расположена на пред…
€650,000
Вилла 10 комнат в Сетубал, Португалия
Вилла 10 комнат
Сетубал, Португалия
Комнаты 10
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Инвестиционный объект Дом Десять Комнат/ Два Этажа. Локация Шарнека да Капарика / Маржем Су…
€523,371
Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 3/8
Роскошные современные апартаменты располагаются в историческом районе Лиссабона с прекрасно …
€751,362
Квартира 2 спальни с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 142 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 142 кв. м и балконом 29 кв. м High Lapa - это новый ж…
€1,23 млн
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с kondicioner, с vid na gory в Mexilhoeira Grande, Португалия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с kondicioner, с vid na gory
Mexilhoeira Grande, Португалия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 575 м²
Количество этажей 1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,50 млн

Параметры недвижимости в Алентежу, Португалия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти