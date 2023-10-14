Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Португалия
  4. Алентежу
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на море в Алентежу, Португалия

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Вилла с отличным расположением и видом на горы, площадью 5000 м2. Рядом с тихой деревней Са…
€650,000
Пентхаус 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Этаж 5/5
Уникальный проект известного архитектора Frederico Valsassina расположен в Santos (Лиссабон)…
€3,85 млн
Квартира 3 спальни в Португалия, Португалия
Квартира 3 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Отличная 3-комнатная квартира в Агуальве. Всего в 7 минутах ходьбы от метро, эта квартира …
€255,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Монтихо, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Монтихо, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-комнатная квартира с 97,99 м & sup2; в Montijo, в новой разработке, которая сочетает в себ…
€361,415
Вилла 4 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 655 м²
Современная вилла с четырьмя просторными люксами, расположенная в Кашкайше рядом с Гинчо, от…
€2,70 млн
Вилла 5 спален с Spalni в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален с Spalni
Quarteira, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 504 м²
€3,00 млн
Дом с кондиционером, с гаражом, в центре города в Quarteira, Португалия
Дом с кондиционером, с гаражом, в центре города
Quarteira, Португалия
Площадь 4 м²
Прелестный домик расположен в центре Виламоры, в 5 минутах от пляжа и всей инфраструктуры к…
€1,70 млн
Таунхаус с интернетом, с сигнализацией, с отоплением в Сетубал, Португалия
Таунхаус с интернетом, с сигнализацией, с отоплением
Сетубал, Португалия
Площадь 190 м²
Великолепный комплекс таунхаусов расположен на полуострове Троя рядом с Атлантическим океано…
€555,130
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом
Arroios, Португалия
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 93m² и верандой 4m² Estefânia Flats - это новый компл…
€512,501
Квартира 2 спальни в Лагоа, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагоа, Португалия
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Апартаменты с двумя спальнями T2 площадью 80,90m² и террасой 22,60m² Nomad Bay Algarve - это…
€575,410
Квартира 3 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Апартаменты Дуплекс с тремя спальнями Т3 площадью 109m² и террасой 11m² Познакомьтесь с Cruz…
€432,746
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Португалия, Португалия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Португалия, Португалия
Количество спален 4
Площадь 450 м²
Прекрасный современный дом расположен в тихой спокойной зоне в городе Вила-Нова-ди-Гая, окру…
€3,11 млн

Параметры недвижимости в Алентежу, Португалия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти