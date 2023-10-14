Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Португалия
  4. Алентежу
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на горы в Алентежу, Португалия

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом с лифтом, с видом на море, с террасой в Cascais, Португалия
Дом с лифтом, с видом на море, с террасой
Cascais, Португалия
Двухуровневая вилла V3 с потрясающим видом на море и залив Кашкайш. С площадью развертывания…
€1,69 млн
Квартира 1 спальня в Португалия, Португалия
Квартира 1 спальня
Португалия, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€568,000
Квартира в Фару, Португалия
Квартира
Фару, Португалия
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Эта квартира T1+2 является частью комплекса, находящегося в полной гармонии с природой и окр…
€499,526
Квартира 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 7/8
Великолепный уникальный проект располагается в фешенебельном районе столицы Principe Real, в…
€3,42 млн
Квартира в Фару, Португалия
Квартира
Фару, Португалия
Площадь 62 м²
Просторный роскошный люкс, расположенный в престижном гольф-комплексе в Карвоейру. Послед…
€187,781
Квартира 3 спальни с парковкой, с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Апартаменты Дуплекс с тремя спальнями Т3 площадью 143m² Madrid Apartamentos - это новый жило…
€815,343
Квартира 3 спальни в Фару, Португалия
Квартира 3 спальни
Фару, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Новостройка в Фару состоит из квартир с шестью этажами типологий T1, T2, T3 и T3 Duplex с ба…
€947,000
Дом с парковкой, с кондиционером, с террасой в Sintra, Португалия
Дом с парковкой, с кондиционером, с террасой
Sintra, Португалия
Площадь 193 м²
Шикарная вилла с 5 комнатами, расположенная в Синтре, совсем рядом с парком. Имеет 2 эта…
€579,683
Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с сигнализацией в Foz do Sousa, Португалия
Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с сигнализацией
Foz do Sousa, Португалия
Количество спален 5
Площадь 353 м²
Чудесный дом расположен в северной части Португалии, недалеко от одного из красивейших горо…
€706,871
Квартира 3 спальни с лифтом, в центре города, с бытовой техникой в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с лифтом, в центре города, с бытовой техникой
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Этаж 2
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Квартира с 3 спаль…
€653,643
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой в Misericordia, Португалия
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой
Misericordia, Португалия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Светлая двухуровневая квартира в районе São Bento, недавно полностью отремонтированная. Квар…
€890,000
Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Douradores 6 - знакомим вас с новым комплексом в одном из самых оживленных мест Лиссабона, г…
€637,966

Параметры недвижимости в Алентежу, Португалия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти