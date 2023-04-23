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Дома в Алентежу, Португалия

Montemor-o-Novo
3
Nossa Senhora da Vila Nossa Senhora do Bispo e Silveiras
3
Сетубал
3
Alcacer do Sal
2
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
2
Azeitao
1
Ferreira do Alentejo e Canhestros
1
Grandola e Santa Margarida da Serra
1
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16 объектов найдено
Дом 5 спален в Сетубал, Португалия
Дом 5 спален
Сетубал, Португалия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 125 м²
€ 640,000
Расположенный в тихом районе, этот фантастический и современный дом с 5 спальнями находиться…
Вилла 3 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Вилла 3 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
200 м²
€ 400,000
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закр…
Дуплекс 2 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
200 м²
€ 483,000
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей пло…
Вилла 2 спальни в Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 2 спальни
Montemor-o-Novo, Португалия
306 м²
€ 920,000
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но все…
Вилла 4 спальни в Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 4 спальни
Montemor-o-Novo, Португалия
405 м²
€ 1,230,000
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но все…
Вилла 3 спальни в Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 3 спальни
Montemor-o-Novo, Португалия
347 м²
€ 1,090,000
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но все…
Вилла 5 спален в Vendas Novas, Португалия
Вилла 5 спален
Vendas Novas, Португалия
5 ванных комнат 37 000 м²
€ 7,000,000
Продается дом в Вендас Новас, ПортугалияВилла в Вендас Новас, с 3,7 гектарами земли, все ого…
Вилла 1 спальня в Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Вилла 1 спальня
Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
55 м²
€ 410,000
Новый дом с 1 спальней, площадью 55 кв.м., с террасой, в аутентичном и экологичном поселке&n…
Вилла 3 спальни в Carvalhal, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvalhal, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 162 м² Количество этажей 3
€ 600,000
Троя расположена на окраине полуострова до Компорты, отделенна от Сетубала рекой Садо. Полуо…
Вилла 4 спальни в Alegrete, Португалия
Вилла 4 спальни
Alegrete, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 450,000
Вилла 3 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 3 спальни
Comporta, Португалия
200 м²
€ 594,000
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью м…
Вилла 4 спальни в Azeitao, Португалия
Вилла 4 спальни
Azeitao, Португалия
176 м²
€ 620,000
Строящаяся вилла находится в частном кондоминиуме Casas de Azeitão.Завершение работ п…
Вилла 2 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 2 спальни
Comporta, Португалия
190 м²
€ 514,000
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблир…
Вилла 5 спален в Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Вилла 5 спален
Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
5 ванных комнат 470 м²
€ 3,150,000
Отличная собственность, состоящая из жилья, бассейна, садов, обширной земли и взлетно-посадо…
Таунхаус в Сетубал, Португалия
Таунхаус
Сетубал, Португалия
190 м²
€ 589,000
Великолепный комплекс таунхаусов расположен на полуострове Троя рядом с Атлантическим океано…
Вилла 3 спальни в Сетубал, Португалия
Вилла 3 спальни
Сетубал, Португалия
180 м²
€ 337,500
Отличная вилла расположена на гольф курорте между Palmela и Azeitão, в окружении природного …

Параметры недвижимости в Алентежу, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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