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Купить дуплекс в Алентежу, Португалия

Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальнив Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
200 м²
€ 483,000
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей пло…

Параметры недвижимости в Алентежу, Португалия

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