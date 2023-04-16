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Купить квартиру в Алентежу, Португалия

Barreiro
3
Эвора
2
Alcacer do Sal
1
Alcacer do Sal e Santa Susana
1
Alcochete
1
Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena
1
Palmela
1
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
1
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
117 м²
€ 285,000
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кон…
Квартира 2 спальнив Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
85 м²
€ 280,000
Квартира с 2 спальнями, новая, 85 кв.м., с балконом от 10 кв.м. и 1 парковочным местом, в ко…
Квартира 1 спальняв Castelo, Португалия
Квартира 1 спальня
Castelo, Португалия
70 м²
€ 650,000
Квартира с 1 спальней в новом туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном н…
Квартира 2 спальнив Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
109 м²
€ 359,000
Современный комплекс высокого качества с уникальным расположением на берегу реки Тежу в райо…
Квартира 3 спальнив Alcacer do Sal, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcacer do Sal, Португалия
139 м²
€ 380,000
Новый эксклюзивный жилой комплекс Alcácer do Sal II расположен в живописном районе ря…
Квартира 1 спальняв Carvalhal, Португалия
Квартира 1 спальня
Carvalhal, Португалия
45 м²
€ 230,000
Квартира с 1 спальней площадью 45 кв.м., совершенно новая, в Компорте, рядом с лучшими пляжа…
Квартира 4 спальнив Alcochete, Португалия
Квартира 4 спальни
Alcochete, Португалия
154 м²
€ 735,000
TAGUS BAY представляет собой частный кондоминиум на первой линии реки, где привилегированное…
Квартира 3 спальнив Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
200 м²
€ 565,000
Просторная квартира с 3 спальнями и с террасой 19 кв.м, расположенная в Сезимбре, между гора…
Квартирав Эвора, Португалия
Квартира
Эвора, Португалия
€ 280,000
Инвестиции в пятизвездочный отель, расположенный в Эворе, Португалия, соответ…
Квартира 3 спальнив Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
125 м²
€ 495,000
Квартира с 3 спальнями площадью 125 м2 и террасой  107 м2 …

Параметры недвижимости в Алентежу, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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