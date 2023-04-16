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Купить квартиру в Алентежу, Португалия

Barreiro
3
Эвора
2
Alcacer do Sal
1
Alcacer do Sal e Santa Susana
1
Alcochete
1
Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena
1
Palmela
1
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
1
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6 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Castelo, Португалия
Квартира 1 спальня
Castelo, Португалия
70 м²
€ 650,000
Квартира с 1 спальней в новом туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном н…
Квартира 2 спальнив Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
109 м²
€ 359,000
Современный комплекс высокого качества с уникальным расположением на берегу реки Тежу в райо…
Квартира 3 спальнив Alcochete, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcochete, Португалия
2 ванных комнат 200 м² 1 Этаж
€ 670,000
Inserted in a new private condominium, this 125,45 m² (of usable area) apartment has th…
Квартира 3 спальнив Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Квартира 3 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
2 ванных комнат 212 м² 1 Этаж
€ 645,000
3 Bedroom Apartment - For sale - Seixal, Portugal 3 bedroom apartment in private and excl…
Квартира 3 спальнив Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
200 м²
€ 565,000
Просторная квартира с 3 спальнями и с террасой 19 кв.м, расположенная в Сезимбре, между гора…
Квартира 3 спальнив Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
125 м²
€ 495,000
Квартира с 3 спальнями площадью 125 м2 и террасой  107 м2 …

Параметры недвижимости в Алентежу, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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