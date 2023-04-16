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Купить квартиру в Алентежу, Португалия

Barreiro
3
Эвора
2
Alcacer do Sal
1
Alcacer do Sal e Santa Susana
1
Alcochete
1
Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena
1
Palmela
1
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
1
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
117 м²
€ 285,000
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кон…
Квартира 4 спальнив Alcochete, Португалия
Квартира 4 спальни
Alcochete, Португалия
154 м²
€ 735,000
TAGUS BAY представляет собой частный кондоминиум на первой линии реки, где привилегированное…

Параметры недвижимости в Алентежу, Португалия

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