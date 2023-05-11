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Жильё с видом на море в Alentejo Litoral, Португалия

Alcacer do Sal
3
Barreiro
3
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
3
Сетубал
3
10 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
€ 483,000
Квартира 1 спальня в Castelo, Португалия
Квартира 1 спальня
Castelo, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
€ 650,000
Квартира 2 спальни в Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
€ 359,000
Квартира 3 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcochete, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
€ 670,000
Квартира 3 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Квартира 3 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 1
€ 645,000
Квартира 3 спальни в Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
€ 565,000
Вилла 3 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 3 спальни
Comporta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
€ 594,000
Вилла 2 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 2 спальни
Comporta, Португалия
Количество спален 2
Площадь 190 м²
€ 514,000
Квартира 3 спальни в Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 125 м²
€ 495,000
Вилла 3 спальни в Сетубал, Португалия
Вилла 3 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
€ 337,500

Параметры недвижимости в Alentejo Litoral, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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