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Дуплексы в Alentejo Litoral, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
€ 483,000

Параметры недвижимости в Alentejo Litoral, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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