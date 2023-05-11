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Купить квартиру в Alentejo Litoral, Португалия

Barreiro
3
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
€ 280,000
Квартира 3 спальни в Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
€ 565,000

Параметры недвижимости в Alentejo Litoral, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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