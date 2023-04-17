Купить вилла с бассейном в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия

Вилла 3 спальни Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия 187 м²

€ 1,025,000

Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…