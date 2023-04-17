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Купить квартиру в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Квартира 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
151 м²
€ 527,394
Квартира в новостройке, расположенной в зонеMatosinhos Sul, рядом с Foz do Douro.Э…

Параметры недвижимости в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия

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с бассейном
с видом на озеро
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