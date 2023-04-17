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Купить квартиру в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Квартира 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
167 м²
€ 735,000
Расположенное рядом с Parque da Cidade   и недалеко от Foz do Douro, здание A…
Квартира 1 спальняв Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Квартира 1 спальня
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3 Этаж
€ 395,000
Роскошная квартира типологии T1 с площадью 35 м², расположенная в высококачественном ко…
Квартира 2 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Квартира 2 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
92 м²
€ 450,000
Квартира 2 спальни площадью 92 м2 с  террасой 9,70 м2 в 50 метрах от пляжа в Foz do Dou…
Квартира 3 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Квартира 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
151 м²
€ 527,394
Квартира в новостройке, расположенной в зонеMatosinhos Sul, рядом с Foz do Douro.Э…

Параметры недвижимости в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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элитное
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