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Купить недвижимость в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия

10 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
143 м²
€ 725,000
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…
Вилла 3 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
187 м²
€ 1,025,000
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
Квартира 3 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Квартира 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
167 м²
€ 735,000
Расположенное рядом с Parque da Cidade   и недалеко от Foz do Douro, здание A…
Квартира 1 спальняв Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Квартира 1 спальня
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3 Этаж
€ 395,000
Роскошная квартира типологии T1 с площадью 35 м², расположенная в высококачественном ко…
Квартира 2 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Квартира 2 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
92 м²
€ 450,000
Квартира 2 спальни площадью 92 м2 с  террасой 9,70 м2 в 50 метрах от пляжа в Foz do Dou…
Вилла 5 спаленв Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 474 м²
€ 1,980,000
Вилла 5 спаленв Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 433 м² Количество этажей 3
€ 1,475,000
Вилла 5 спаленв Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 433 м²
€ 1,499,000
Вилла 5 спаленв Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 433 м²
€ 1,450,000
Квартира 3 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Квартира 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
151 м²
€ 527,394
Квартира в новостройке, расположенной в зонеMatosinhos Sul, рядом с Foz do Douro.Э…

Параметры недвижимости в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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