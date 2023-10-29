ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Португалия
Alcochete
Виллы
Виллы в Alcochete, Португалия
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом
Avenidas Novas, Португалия
1
49 м²
Квартира с 1 спальней площадью 49 кв. м, балконом 3 м2 и 1 парковочным местом, расположенная…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1
1
63 м²
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
€599,783
Рекомендовать
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Tamega e Sousa, Португалия
5
4
216 м²
9/9
Эта полностью отремонтированная квартира с 4 спальнями расположена на последнем этаже, откуд…
€620,441
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Португалия
2
150 м²
Апартаменты с видом на старинную часть города находятся в Лиссабоне, Португалия. Жилая площа…
€703,008
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
1
129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 36,20m² Высокое качество жизни с …
€547,353
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Olhao, Португалия
3
3
163 м²
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
€474,828
Рекомендовать
Студия 1 комната
Лиссабон, Португалия
1
1
24 м²
Этот туристический комплекс расположен в центре Каркавелуш, известного своим широким выбором…
€177,427
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
2
109 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 109.6m² Новый комплекс Vale de Santa Rita родился в с…
€562,406
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с интернетом
West, Португалия
1
96 м²
Новые апартаменты в фешенебельном районе Лиссабона в Португалии. Предлагаются квартиры площа…
€463,985
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой
Лиссабон, Португалия
1
104 м²
Апартаменты Дуплекс с одной спальней Т1 площадью 103,7m², верандой 9,8m² и садом 32m² Между …
€542,136
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
2
137 м²
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Сетубал, Португалия
3
180 м²
Отличная вилла расположена на гольф курорте между Palmela и Azeitão, в окружении природного …
€316,354
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL