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Виллы в Alcantarilha e Pera, Португалия

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5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Silves, Португалия
Вилла 4 комнаты
Silves, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 244 м²
€ 490,000
A spacious five bedroom villa for sale in Silves, situated within the region of Alcantarilha…
Вилла 3 спальни в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 231 м²
€ 540,000
Вилла 4 спальни в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
4 Количество комнат 6 ванных комнат 726 м²
€ 1,250,000
Вилла 3 спальни в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 231 м²
€ 550,000
Вилла 3 спальни в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 251 м²
€ 595,000

Параметры недвижимости в Alcantarilha e Pera, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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