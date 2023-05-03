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Купить квартиру в Alcantarilha e Pera, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
110 м²
€ 295,000
Совершенно новая квартира с 2 спальнями, площадью 110 кв.м., с террасой в гольф-курорте Amen…

Параметры недвижимости в Alcantarilha e Pera, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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