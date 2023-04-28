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Виллы в Alcacer do Sal, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 3 спальни
Comporta, Португалия
200 м²
€ 594,000
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью м…
Вилла 2 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 2 спальни
Comporta, Португалия
190 м²
€ 514,000
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблир…

Параметры недвижимости в Alcacer do Sal, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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