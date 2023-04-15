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Купить таунхаус с бассейном в Албуфейра, Португалия

Albufeira e Olhos de Agua
3
Albufeira
1
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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Albufeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Albufeira, Португалия
148 м²
€ 750,000
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…

Параметры недвижимости в Албуфейра, Португалия

с видом на море
с видом на озеро
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