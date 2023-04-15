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Купить таунхаус в Албуфейра, Португалия

Albufeira e Olhos de Agua
3
Albufeira
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4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Albufeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Albufeira, Португалия
148 м²
€ 750,000
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Таунхаус 3 спальнив Албуфейра, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Албуфейра, Португалия
3 ванных комнат 180 м²
€ 443,000
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
Таунхаус 2 спальнив Ferreiras, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Ferreiras, Португалия
3 ванных комнат 131 м²
€ 600,000
Фантастические отдельно стоящие дома с типологиями Т2 и Т3, с просторными площадями, предлаг…
Таунхаус 3 спальнив Албуфейра, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Албуфейра, Португалия
3 ванных комнат 180 м²
€ 453,000
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …

Параметры недвижимости в Албуфейра, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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