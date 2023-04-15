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Купить недвижимость с видом на море в Албуфейра, Португалия

Albufeira e Olhos de Agua
34
Albufeira
22
7 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 510,000
Квартира с 3 спальнями, 129 кв.м, совершенно новая, с 2 парковками и балконом, площадью 20 к…
Квартира 2 спальнив Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
136 м²
€ 850,000
Выберите одну из трех различных планировок, площадью 108-136 кв. Каждая из этих квартир имее…
Пентхаус 3 спальнив Albufeira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Albufeira, Португалия
188 м²
€ 1,395,000
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостину…
Домв Albufeira, Португалия
Дом
Albufeira, Португалия
4 м²
€ 800,000
Прекрасный дом с видом на окрестности и океан расположен в пригороде Албуфейры, Алгарве. В …
Вилла 4 спальнив Albufeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Albufeira, Португалия
1 436 м²
€ 8,000,000
Великолепное, уникальное, роскошное поместье, построенное по самым высоким стандартам, распо…
Квартира 3 комнатыв Албуфейра, Португалия
Квартира 3 комнаты
Албуфейра, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 12 935 м²
€ 420,000
Albufeira Prime is a brand new condominium currently under construction in Albufeira. Situat…
Квартира 2 комнатыв Албуфейра, Португалия
Квартира 2 комнаты
Албуфейра, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 255,000
Excellent apartment with 2 rooms and magnificent sea views with enormous South-facing terrac…

Параметры недвижимости в Албуфейра, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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