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Виллы с бассейном в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия

Albufeira
7
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2 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Первый этаж виллы Amendoeira состоит из прихожей с просторной гостиной, столовой и дизайнерс…
Вилла 3 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…

Параметры недвижимости в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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