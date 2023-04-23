Таунхаус 3 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство Albufeira, Португалия 4 Количество комнат 2 ванных комнат 363 м² Количество этажей 2

€ 270,000

Дом с тремя спальнями в Албуфейре, Алгарве. Имеет 363 кв.м. открытой площади и 149…