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Таунхаусы в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия

Albufeira
2
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6 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Albufeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Albufeira, Португалия
148 м²
€ 750,000
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Таунхаус 3 спальни в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Албуфейра, Португалия
3 ванных комнат 180 м²
€ 443,000
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
Таунхаус 3 спальни в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Албуфейра, Португалия
3 ванных комнат 180 м²
€ 453,000
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
Таунхаус 3 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Albufeira, Португалия
Таунхаус 3 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Albufeira, Португалия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 363 м² Количество этажей 2
€ 270,000
  Дом с тремя спальнями в Албуфейре, Алгарве. Имеет 363 кв.м. открытой площади и 149…
Таунхаус 4 комнаты в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 4 комнаты
Албуфейра, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 218 м²
€ 420,000
Cascata village is a condominium of houses for sale in Branquiera, Albufeira, with two, thre…
Таунхаус 3 комнаты в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 3 комнаты
Албуфейра, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 2 131 м²
€ 395,000
Cascata village is a condominium of houses for sale in Branquiera, Albufeira, with two, thre…

Параметры недвижимости в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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