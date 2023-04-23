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Пентхаусы с видом на море в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия

Albufeira
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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Albufeira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Albufeira, Португалия
188 м²
€ 1,395,000
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостину…

Параметры недвижимости в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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