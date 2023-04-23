Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Алгарве
  4. Алгарви
  5. Албуфейра
  6. Квартиры

Купить квартиру в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия

Albufeira
14
Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 510,000
Квартира с 3 спальнями, 129 кв.м, совершенно новая, с 2 парковками и балконом, площадью 20 к…
Квартира 2 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
136 м²
€ 850,000
Выберите одну из трех различных планировок, площадью 108-136 кв. Каждая из этих квартир имее…
Пентхаус 3 спальни в Albufeira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Albufeira, Португалия
188 м²
€ 1,395,000
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостину…
Квартира 3 комнаты в Албуфейра, Португалия
Квартира 3 комнаты
Албуфейра, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 12 935 м²
€ 420,000
Albufeira Prime is a brand new condominium currently under construction in Albufeira. Situat…
Квартира 2 комнаты в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 комнаты
Албуфейра, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 255,000
Excellent apartment with 2 rooms and magnificent sea views with enormous South-facing terrac…

Параметры недвижимости в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти