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Недвижимость в Албуфейре, Португалия

Albufeira e Olhos de Agua
34
Albufeira
22
39 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Албуфейра, Португалия
Вилла 3 спальни
Албуфейра, Португалия
4 ванных комнат 232 м²
€ 3,300,000
Роскошная современная вилла, в настоящее время строящаяся, расположенная в Сесмариасе, Албуф…
Вилла 2 спальнив Albufeira, Португалия
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
2 ванных комнат 107 м²
€ 680,000
Роскошная Плоский двумя спальнями, в эксклюзивном 52-квартирном морском курорте, расположенн…
Квартира 2 спальнив Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
2 ванных комнат 95 м²
€ 750,000
Роскошная квартира с 2 спальней на эксклюзивном морском курорте, с 52 квартирами, расположен…
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
1 ванных комнат 87 м²
€ 545,000
Роскошная квартира с 1 спальней на эксклюзивном морском курорте, с 52 квартирами, расположен…
Вилла 4 спальнив Албуфейра, Португалия
Вилла 4 спальни
Албуфейра, Португалия
5 ванных комнат
€ 3,250,000
Роскошная вилла в Албуфейре. Это фантастическая возможность приобрести роскошную современн…
Квартира 2 спальнив Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни
Албуфейра, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 1,100,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза Апартаменты с двумя спальням…
Вилла 2 спальнив Albufeira, Португалия
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Первый этаж виллы Amendoeira состоит из прихожей с просторной гостиной, столовой и дизайнерс…
Вилла 3 спальнив Albufeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Таунхаус 2 спальнив Albufeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Albufeira, Португалия
148 м²
€ 750,000
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Квартира 2 спальнив Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни
Албуфейра, Португалия
122 м²
€ 550,000
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Вилла 6 спаленв Albufeira, Португалия
Вилла 6 спален
Albufeira, Португалия
4 ванных комнат 392 м² Количество этажей 3
€ 4,000,000
Основная вилла состоит из 6 спален и пяти ванных комнат.С гостиной и столовой и полностью об…
Вилла 4 спальнив Albufeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Albufeira, Португалия
240 м² Количество этажей 3
€ 750,000
Эта красивая вилла с 5 спальнями и 3 этажами находится в хорошем состоянии, с наружными и вн…
Квартира 3 спальнив Албуфейра, Португалия
Квартира 3 спальни
Албуфейра, Португалия
2 ванных комнат 137 м²
€ 580,000
Роскошный комплекс, состоящий из 18 квартир с высоким качеством строительства и видом на мор…
Таунхаус 3 спальнив Албуфейра, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Албуфейра, Португалия
3 ванных комнат 180 м²
€ 443,000
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
Вилла 3 спальнив Албуфейра, Португалия
Вилла 3 спальни
Албуфейра, Португалия
4 ванных комнат
€ 1,125,000
Современная вилла рядом с пристанью для яхт Албуфейры, в нескольких минутах ходьбы от всех о…
Таунхаус 2 спальнив Ferreiras, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Ferreiras, Португалия
3 ванных комнат 131 м²
€ 600,000
Фантастические отдельно стоящие дома с типологиями Т2 и Т3, с просторными площадями, предлаг…
Квартирав Albufeira, Португалия
Квартира
Albufeira, Португалия
€ 265,000
Bayline - это эксклюзивная недвижимость на берегу моря для продажи, комплекс апартаментов с …
Квартира 3 спальнив Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 510,000
Квартира с 3 спальнями, 129 кв.м, совершенно новая, с 2 парковками и балконом, площадью 20 к…
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 530,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 36,20m² Высокое качество жизни с …
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
128 м²
€ 450,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 128,50m² и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с …
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 465,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,40 и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с ун…
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 435,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с …
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 455,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с …
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 455,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70 и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с ун…
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 440,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с …
Вилла 4 спальнив Albufeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Albufeira, Португалия
4 Количество комнат 5 ванных комнат
€ 980,000
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 155,000
Дом 3 спальнив Ferreiras, Португалия
Дом 3 спальни
Ferreiras, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 178 м²
€ 375,000
Квартира 3 спальнив Guia, Португалия
Квартира 3 спальни
Guia, Португалия
3 Количество комнат
€ 376,485
Вилла 5 спаленв Guia, Португалия
Вилла 5 спален
Guia, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат
€ 3,500,000

Параметры недвижимости в Албуфейра, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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