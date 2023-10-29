ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Португалия
Agueda
Квартиры
Купить квартиру в Agueda, Португалия
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Oeiras, Португалия
3
Шикарные апартаменты на продажу расположенные в Лиссабоне, Португалия. Апартаменты находятс…
€527,103
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
2
200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
€483,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Vendas Novas, Португалия
5
5
37 000 м²
Продается дом в Вендас Новас, ПортугалияВилла в Вендас Новас, с 3,7 гектарами земли, все ого…
€6,63 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Португалия
2
2
85 м²
Квартира в стадии строительства, трехэтажное здание с двумя лифтами. В состав входят: пол…
€319,884
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
3
184 м²
Комплекс, расположенный в Сан-Жуан-ду-Эшторил, состоит из двух зданий, А и В, в каждом из ко…
€1,35 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Португалия
5
340 м²
В деревне Курорта вы можете найти 12 вилл, все они с различными областями с центральным двор…
€3,23 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
2
59 м²
Этот комплекс расположен в самом сердце города Лиссабона, на склоне холма, в районе Граса, и…
€425,825
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с садом, с видом на город
Tamega e Sousa, Португалия
2
2
Апартаменты 1+1 с балконом рядом со станцией Сан-Бенту, Порту.Он расположен рядом с мостом D…
€528,944
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
4
3
171 м²
6/8
Роскошные современные апартаменты располагаются в историческом районе Лиссабона с прекрасно …
€1,37 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с видом на море, с садом
Португалия
5
677 м²
Отличный дом с видом на море находится в районе Кашиаш, Португалия. Планировка объекта недви…
€1,57 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с гаражом, с парком, с супермаркетом
West, Португалия
4
11
Отличная инвестиционная возможность или жить всей семьей в этом новом роскошном комплексе, р…
€2,22 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1
65 м²
Douradores 6 - знакомим вас с новым комплексом в одном из самых оживленных мест Лиссабона, г…
€454,553
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL