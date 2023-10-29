Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Португалия
  4. Agueda
  5. Квартиры

Купить квартиру в Agueda, Португалия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Oeiras, Португалия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Oeiras, Португалия
Комнаты 3
Шикарные апартаменты на продажу расположенные в Лиссабоне, Португалия. Апартаменты находятс…
€527,103
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
€483,000
Вилла 5 спален в Vendas Novas, Португалия
Вилла 5 спален
Vendas Novas, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 37 000 м²
Продается дом в Вендас Новас, ПортугалияВилла в Вендас Новас, с 3,7 гектарами земли, все ого…
€6,63 млн
Квартира 2 спальни в Португалия
Квартира 2 спальни
Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартира в стадии строительства, трехэтажное здание с двумя лифтами. В состав входят: пол…
€319,884
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Комплекс, расположенный в Сан-Жуан-ду-Эшторил, состоит из двух зданий, А и В, в каждом из ко…
€1,35 млн
Дом 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом в Португалия
Дом 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Португалия
Комнаты 5
Площадь 340 м²
В деревне Курорта вы можете найти 12 вилл, все они с различными областями с центральным двор…
€3,23 млн
Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Этот комплекс расположен в самом сердце города Лиссабона, на склоне холма, в районе Граса, и…
€425,825
Квартира 1 спальня с кондиционером, с садом, с видом на город в Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с садом, с видом на город
Tamega e Sousa, Португалия
Комнаты 2
Этаж 2
Апартаменты 1+1 с балконом рядом со станцией Сан-Бенту, Порту.Он расположен рядом с мостом D…
€528,944
Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Этаж 6/8
Роскошные современные апартаменты располагаются в историческом районе Лиссабона с прекрасно …
€1,37 млн
Дом 5 спален с мебелью, с видом на море, с садом в Португалия
Дом 5 спален с мебелью, с видом на море, с садом
Португалия
Количество спален 5
Площадь 677 м²
Отличный дом с видом на море находится в районе Кашиаш, Португалия. Планировка объекта недви…
€1,57 млн
Квартира 3 спальни с гаражом, с парком, с супермаркетом в West, Португалия
Квартира 3 спальни с гаражом, с парком, с супермаркетом
West, Португалия
Комнаты 4
Этаж 11
Отличная инвестиционная возможность или жить всей семьей в этом новом роскошном комплексе, р…
€2,22 млн
Квартира 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Douradores 6 - знакомим вас с новым комплексом в одном из самых оживленных мест Лиссабона, г…
€454,553
Realting.com
Перейти