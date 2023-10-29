Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Жирардув
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Жирардув, Польша

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 2 039 м²
Участок 56/5 POZNAŃ /MORASKO / ULICA JASKINE
€183,122
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 51 м²
Квартира расположена на одном из самых красивых и престижных проспектов Варшавы, рядом с мин…
€269,430
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 5
Красивая квартира с двумя парковочными местами, расположенная в Białołęka-Choszczówka, по ад…
€181,074
Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 82 м²
Этот эксклюзивный проект предлагает новые апартаменты и пентхаусы на продажу в престижном к…
€425,194
Квартира 3 комнаты с террасой в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты с террасой
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 175 м²
Этаж 40
ЗЛОТА 44.РОСКОШНЫЙ АПАРТАМЕНТ - В СЕРДЦЕ ВАРШАВЫ.Необычные вина к деталам, изысканский миним…
€1,63 млн
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 58 м²
€189,723
Квартира в Варшава, Польша
Квартира
Варшава, Польша
Площадь 27 м²
Количество этажей 5
Продаются квартиры в Варшаве на этапе строительства район Ursynow рядом с метро KabatyЭто ун…
€119,211
Дом 6 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 6 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 6
Площадь 254 м²
€458,659
Квартира 3 спальни в Варшава, Польша
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 1/7
Дом Этажей: 7 Год строительства: 1957   Квартира Этаж: 1-й Площадь: 71 кв.м Количество комн…
€382,417
Квартира в Tarnowo Podgorne, Польша
Квартира
Tarnowo Podgorne, Польша
Площадь 237 м²
Предложение одноэтажного, отдельно стоящего односемейного дома в LUSÓWK, ул. Гребля
€424,352
Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 5
Площадь 480 м²
Prestige Real Estate prezentuje do sprzedaży:Ta wyjątkowa rezydencja usytuowana jest na pięk…
€2,46 млн
Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€193,989
Realting.com
Перейти