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Квартиры в Злотувский повят, Польша

gmina Krajenka
3
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5 объектов найдено
Квартира в Ptusza, Польша
Квартира
Ptusza, Польша
Площадь 1 000 м²
ПРОДАЖА Хороший участок под застройку с начатым строительством односемейного дома и уже выпо…
€34,805
Квартира в Ledyczek, Польша
Квартира
Ledyczek, Польша
Площадь 193 600 м²
ПРОДАЕТСЯ большой участок, состоящий из комплекса участков, расположенных в северной части Б…
€216,709
Квартира в Скурка, Польша
Квартира
Скурка, Польша
Площадь 1 212 м²
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С УСЛОВИЯМИ СТРОИТЕЛЬСТВА, расположенными в тихом районе рядом с лесом С…
€29,183
Квартира в Краенка, Польша
Квартира
Краенка, Польша
Площадь 162 м²
НОВАЯ БОЛЕЕ НИЗКАЯ ЦЕНА !
€163,954
Квартира в Plecemin, Польша
Квартира
Plecemin, Польша
Площадь 1 162 м²
ЗОЛОТО, JASTROWIE – вокруг
€23,860

Параметры недвижимости в Злотувский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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