ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Польше
Новые дома в Польше
Все новостройки в Польше
10
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Польше
Жилая
Квартира в Польше
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Польше
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Польше
Элитная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Польше
Магазин
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Польше
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Польша
Великопольское воеводство
Злотувский повят
Купить недвижимость в Злотувский повят, Польша
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 5 комнат
Ksiazenice, Польша
5 Количество комнат
173 м²
€ 337,436
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
7 Количество комнат
360 м²
€ 676,950
::Короткий: Старая Италия, классический блок двойных зданий, на пороге парка с прудами Cietr…
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
2/3 Этаж
€ 148,830
Продается отличная квартира с патио в Варшаве, Pruszków #12631 Звоните +4857467…
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
10/15 Этаж
€ 260,045
Квартира находится рядом с бывшей Fabryka Norblina и Browarami Warszawskimi. Недвижимость…
Дом 6 комнат
gmina Piaseczno, Польша
6 Количество комнат
394 м²
€ 210,393
Исключительный дом для Твоей Семьи. Очаровательная, тихая и очень зеленая околица. В таком м…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
2/2 Этаж
€ 140,456
Продается большая, уютная двухкомнатная квартира площадью 52,7 м2 расположенная на…
Дом 5 спален
Sikorzyn, Польша
219 м²
€ 85,541
Я продам дом на одну семью, отдельно стоящий с надворной постройкой. Недвижимость находится …
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3 Количество комнат
141 м²
4 Этаж
€ 715,926
Продается уникальная квартира с соответствующей парковкой в закрытом дворе. Климатический и…
Дом 7 спален
Варшава, Польша
560 м²
€ 844,579
Мы предлагаем на продажу террасный дом в Тархомине, состоящий из четырех уровней. На этаже 5…
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3 Количество комнат
75 м²
2 Этаж
€ 187,124
A spacious and modern apartment located in a very attractive part of Warsaw-Italy at 15A Bak…
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3 Количество комнат
69 м²
15 Этаж
€ 183,238
Дом 5 спален
Smolice, Польша
144 м²
€ 298,851
Параметры недвижимости в Злотувский повят, Польша
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты