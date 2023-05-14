Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Нижнесилезское воеводство
  4. Злоторыйский повят

Жильё в Злоторыйский повят, Польша

1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Любехова, Польша
Коттедж 5 спален
Любехова, Польша
Количество спален 5
€ 180,000
Недвижимость с земельным участком на продажу Продается недвижимость площадью около 850м2 вм…

Параметры недвижимости в Злоторыйский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти