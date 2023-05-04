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Квартиры в Зелёнка, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Зелёнка, Польша
Квартира 2 спальни
Зелёнка, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
€ 119,372
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