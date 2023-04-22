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Дома в Згежский повят, Польша

gmina Parzeczew
8
8 объектов найдено
Дом 5 комнат в Skorka, Польша
Дом 5 комнат
Skorka, Польша
5 Количество комнат 325 м²
€ 1,197,972
Дом 5 комнат в Skorka, Польша
Дом 5 комнат
Skorka, Польша
5 Количество комнат 149 м²
€ 144,908
Дом 5 комнат в Skorka, Польша
Дом 5 комнат
Skorka, Польша
5 Количество комнат 206 м²
€ 461,068
Дом 4 комнаты в Skorka, Польша
Дом 4 комнаты
Skorka, Польша
4 Количество комнат 150 м²
€ 141,170
Двухквартирные дома в состоянии застройки площадью около 150 м2 на участке около 500 м2 в Гу…
Дом 4 комнаты в Skorka, Польша
Дом 4 комнаты
Skorka, Польша
4 Количество комнат 150 м²
€ 141,170
Двухквартирные дома в состоянии застройки площадью около 150 м2 на участке около 500 м2 в Гу…
Дом 4 комнаты в Skorka, Польша
Дом 4 комнаты
Skorka, Польша
4 Количество комнат 150 м²
€ 141,170
Двухквартирные дома в состоянии застройки площадью около 150 м2 на участке около 500 м2 в Гу…
Дом 7 комнат в Skorka, Польша
Дом 7 комнат
Skorka, Польша
7 Количество комнат 448 м²
€ 906,029
Дом 5 комнат в Skorka, Польша
Дом 5 комнат
Skorka, Польша
5 Количество комнат 133 м²
€ 221,474

Параметры недвижимости в Згежский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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