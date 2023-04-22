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Квартиры в Згежский повят, Польша

gmina Parzeczew
3
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Skorka, Польша
Квартира 3 комнаты
Skorka, Польша
3 Количество комнат 180 м² 3 Этаж
€ 926,163
Квартира 4 комнаты в Skorka, Польша
Квартира 4 комнаты
Skorka, Польша
4 Количество комнат 83 м² 3 Этаж
€ 160,870
Квартира 5 комнат в Skorka, Польша
Квартира 5 комнат
Skorka, Польша
5 Количество комнат 134 м² 5 Этаж
€ 335,734
Эта квартира на пятом и шестом этажах является идеальным местом для создания проекта в соотв…

Параметры недвижимости в Згежский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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