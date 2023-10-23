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Дома в Заверценский повят, Польша

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Лазы (Польша), Польша
Дом 4 спальни
Лазы (Польша), Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Этаж 1/1
Lazy Urocze – это современный проект, сочетающий удобное расположение с высоким комфортом пр…
€213,983

Параметры недвижимости в Заверценский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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