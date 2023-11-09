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Жильё в Забже, Польша

1 объект найдено
Квартира в Забже, Польша
Квартира
Забже, Польша
Площадь 320 м²
СТОИМОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ НА УРОВНЕ БЛОКА Вы мечтаете о своем новом месте на земле, где после долг…
€437,917

Параметры недвижимости в Забже, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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