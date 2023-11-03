ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Польша
Зомбковицкий повят
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры в Зомбковицкий повят, Польша
Многоуровневые квартиры
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Mrowino, Польша
3
80 м²
Продается двухуровневая квартира, расположенная в Рокиетнице недалеко от Познани
€106,698
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Польша
3
130 м²
Blue Star Apartment No A212 в блоке C - это комфортабельная и современная квартира с 1 спаль…
€303,377
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
1
100 м²
12/15
Продаётся просторная, уютная трёхкомнатная квартира площадью 99,7 кв.м с двумя лоджиями и кл…
€291,683
Рекомендовать
Квартира
Познань, Польша
20 м²
€649
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
4
77 м²
2
A four-room scheduled two-sided apartment with two rooms on Pl. Savior and next rooms to the…
€336,654
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
65 м²
ДВУХДОМНАЯ КВАРТИРА С САДОМ В КАМЕРАЛЬНОМ ЗДАНИИ 1 Спальни | Ванная комната с ванной | Сам…
€1,342
Рекомендовать
Квартира
Познань, Польша
2 460 м²
Я хотел бы порекомендовать склад, производственный и промышленный объект, расположенный в Ст…
€668,817
Рекомендовать
Квартира
Познань, Польша
264 м²
Предлагаю на продажу дом с местом для работы в Познанском Подолане, по адресу ул. Ругего. Мо…
€310,922
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
49 м²
Представляем вам в аренду, уютную 48-метровую трехкомнатную квартиру в Мокотове по адресу Бе…
€649
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3
1
78 м²
5
Продаётся 3-х комнатная квартира 78 кв.м Варшава, район Bemowo, Jelonki. Квартира: Если вы…
€268,091
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Варшава, Польша
6
2
232 м²
1/2
Дом, расположенный в закрытом, уютном поместье. Поместье состоит всего из шести двухквартирн…
€405,353
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
3
85 м²
Продается жилое помещение площадью 84,70 м2, расположенное на Садах по ул. Счастливый. Очень…
€140,921
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Зомбковицкий повят, Польша
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL