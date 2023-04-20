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Купить квартиру в Зомбковицкий повят, Польша

Гмина Зомбковице-Слёнске
1
Зомбковице-Слёнске
1
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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Зомбковице-Слёнске, Польша
Квартира 2 спальни
Зомбковице-Слёнске, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 4
€ 107,828
Продается светлая 3 комнатная квартира в Варшаве #12308 Звоните +48574672833 ( WhatsAp…

Параметры недвижимости в Зомбковицкий повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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